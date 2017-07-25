（联合早报网讯）广州海关今天（25日）消息，中国（广东）自由贸易试验区粤港澳游艇“自由行”首航仪式24日在广州南沙客运港举行，港澳籍游艇自由出入境游览观光的旅游模式正式开启。

新华社报道，24日13时17分，一艘香港籍游艇和一艘澳门籍游艇先后抵达南沙客运港码头，广州海关隶属南沙海关会同其他口岸联检单位对入境游艇进行联合登临检查，整个过程耗时20分钟。

为支持粤港澳游艇“自由行”在广东自贸试验区开展，交通运输部、公安部、海关总署、质检总局四部委于今年6月20日联合批复，原则同意《中国（广东）自由贸易试验区粤港澳游艇自由行实施方案》。

据了解，该方案形成了便于操作、规范清晰的游艇出入境政策体系、管理机制和操作指引，香港、澳门特别行政区籍游艇在出入境通关、监管查验、码头设置、牌照互认、航行区域规划等方面的政策均有所创新。

24日当天，广州海关依法提供预约通关、提前申报、专人专岗办理、联合登临检查、驻场监管、免收担保等便利措施。

广州海关有关负责人表示，粤港澳游艇“自由行”在广东自贸试验区启动，将提升粤港澳游艇产业相互协作、共同发展的力度，丰富粤港澳“一程多站”旅游精品线路，进一步促进粤港澳大湾区世界级旅游区建设，为在广东乃至内地推进港澳游艇“自由行”、促进游艇旅游业发展积累可复制、可推广的试点经验。

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