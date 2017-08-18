台电公司卸煤轮搁浅近四天今晨脱困

（联合早报网讯）在兴达港外海搁浅近4天的台电公司卸煤轮、瑞比瑞亚籍散装船“可利亚CLIA”，今天清晨3时30分在7艘拖船的协助下，终于成功脱困。

据台湾联合报报道，台湾交通部航港局发新闻稿说， 8月14日约10时“可利亚CLIA”载运煤矿欲进靠兴达港外台电突堤码头卸煤，引水人表示因当时水流强劲影响操控，导致搁浅(坐底)，航港局获报后，第一时间于航港局南部航务中心成立紧急应变小组因应。

该轮最大吃水14.9公尺，8个货舱中有7个陷入沙质海底搁浅，船底无破洞、也没发现有污染海域情形。航港局初步评估，本案涉航行安全及重大环境危害因子，每日邀集台电公司、船东代表、海巡署第四海巡队、高雄市政府海洋局等单位，召开3次紧急应变会议，担心在台风汛期，可能酿成灾害。

船东在航港局催促下，今天终于提出脱困计划，并协调裕品实业公司提供兴达港拖船4艘，合计1万4900匹马力，供船东调度，在清晨4时最高潮位前，动用7艘拖船，合计3万6000匹马力，共同施力，于清晨3点30分成功脱困。后续将请海巡单位现场持续监控确保航行安全及有无油污染情事。

在兴达港外海搁浅近4天的台电公司卸煤轮、瑞比瑞亚籍散装船“可利亚CLIA”，今天清晨3时30分在7艘拖船的协助下，终于成功脱困。图／航港局提供

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