多米尼加邦交有变数？台外长：密切注意

（联合早报网讯）国民党立委江启臣今天质询时提出，多米尼加外交部长瓦尔加斯日前不但和中国大陆外交部长王毅见面，还把两人握手的照片放到官网上，外交部要注意台湾和多米尼加的邦交；台湾外交部长李大维表示，密切注意多米尼加很久了，主管拉丁美洲业务的次长刘德立目前正前往多米尼加的路上。

据联合新闻网报道，中国大陆外交部网页显示，王毅9月21日在纽约出席联合国大会期间，和拉共体“四驾马车”外长会面，陆方新闻稿指出，拉方赞赏中方在国际事务中发挥的领导作用，感谢中方对拉美和加勒比国家发展提供的帮助，特别是对中、小国家的关注和支持。

据了解，刘德立这次前往多米尼加不是因为邦交出问题，而是要去洽谈双边合作；此外，当时多国外交部公布外长与王毅握手照时，台方事后询问，得知因为多国明年想要争取联合国安理会非常任理事席位，才会拉拢中国大陆背书。

江启臣今天问李大维，知不知道多米尼加“做了什么事”，李大维表示有了解状况，瓦尔加斯和王毅会面，江启臣说，瓦尔加斯基于在国际组织上和王毅互动、握手没有问题，但他回去后把照片放在官网上，李大维表示，他知道这个情形，江启臣说，多米尼加在今年的联合国大会上没有帮台湾讲话，外交部要多注意多米尼加。

李大维说，他7月时去过多米尼加，刘德立8月时也去过，江启臣进一步询问，中国大陆对邦交国步步进逼，邦交国是不是“挺不住”？李大维说，外交部密切注意多米尼加很久了，刘德立现在正在前往多米尼加的路上。

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