统计局：一线城市房地产投资投机性需求被有力遏制

（联合早报网讯）中国国家统计局新闻发言人邢志宏19日在当天举行的国新办新闻发布会上说，今年前3季度，全国商品房待售面积同比下降12.2%，库存持续减少，与此同时，一线城市房地产投资投机性需求得到有力遏制。

据新华社报道，国家统计局当天发布的数据显示，1至9月，全国商品房销售面积为116006万平方米，同比增长10.3%，增速比1至8月份回落2.4个百分点。其中，住宅销售面积增长7.6%，办公楼销售面积增长32.7%，商业营业用房销售面积增长23.7%。

“9月末，全国商品房待售面积同比下降了12.2%，主要是在三四线城市去库存收到积极效果。”邢志宏说，在房地产调控过程中，中国采取了因城施策、因地制宜的办法，而不是一刀切的调控。在调控方式上，中国没有一味地限制需求，特别是针对一线城市住房供求矛盾比较突出的问题，国家鼓励通过加大住宅土地的供应来化解问题。

数据显示，前3季度的全国房地产开发投资达到80644亿元，同比增长8.1%，增速比上年同期加快2.3个百分点。房地产开发企业土地购置面积16733万平方米，同比增长12.2%;房地产开发企业到位资金113095亿元，同比增长8.0%。

“前3季度房地产投资增长是比较平稳的，对经济的发展依然起到了积极的作用。”邢志宏说，一线城市房价经过调控后，现在市场预期比较稳定，投资投机性的需求得到了有力遏制。

免费试阅14天