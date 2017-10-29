蔡英文今往美智库座谈 讨论两岸及南中国海议题

（联合早报网讯）台湾总统蔡英文过境美国今天将在夏威夷与美国智库“东西中心”进行座谈，由于美国务院肯定台湾在两岸表达善意的作法，希望中方能有应对，据了解，今天智库的交流，将针对十九大后两岸情势、台美中三边关系，以及台美、东北亚、南中国海等议题上广泛交换意见。

据中时电子报报道，蔡英文太平洋友邦之旅过境夏威夷，据了解美国在台协会主席莫健全程作陪，蔡英文除公开行程外，也将接见美方政要及通话。

特朗普亚洲行之前，美方已多次向台方简报，莫健和国务院历来已经多次肯定台湾在两岸上充分表达善意，希望中方也有应对，今年六月底则是批准14.2亿美元的军售，并且多次公开说会持续六项保证跟台湾关系法，支持加入国际组织的力道也持续。

此外，双方在ＧＣＴＦ（全球合作暨训练架构）下开始不少合作，包括去年ＡＰＥＣ时还一起宣布合作有关妇女赋权的计划。台湾也在“全球反制ＩＳＩＳ联盟”参与。

据了解，今天的座谈会出席者预计会在这几个脉络下，针对十九大后两岸、台美中三边关系，以及台美、东北亚、南中国海等议题上广泛交换意见。

东西中心背景是美国国会于1960年授权成立，使之成为一个文化和思想的交汇地，主要讨论美国亚洲关系中所关心的区域和全球问题。

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