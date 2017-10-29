重庆警方从柬埔寨抓回28人，涉嫌冒充“公检法”电信诈骗

（联合早报网讯）10月29日凌晨，重庆江北国际机场 ，28名电信网络诈骗犯罪嫌疑人被重庆警方从柬埔寨押解回渝。至此，在中国公安部统一指挥下，重庆警方循线追踪，跨境出击，成功侦破这一涉及全国多个省市的特大跨境电信网络诈骗案。

据澎湃新闻报道，据了解，中年以来，中国多个省市连续发生“虚假投资类”和冒充“公检法机关”实施电信网络诈骗案件，造成恶劣社会影响。经公安机关侦查，上述案件犯罪窝点位于柬埔寨境内，不法分子或以高额回报为诱饵，诱骗群众投资实施诈骗；或冒充公检法机关工作人员，以受害人涉嫌洗钱、银行卡欠费等形式实施诈骗。

据悉，10月5日，公安部工作组与柬埔寨警方联合开展第一次集中抓捕行动，捣毁诈骗窝点11处，抓获犯罪嫌疑人74名，并于10月12日将上述犯罪嫌疑人押解回国。在此基础上，公安机关深挖犯罪线索，加大追查力度，又发现了多个位于柬埔寨境内的电信网络诈骗犯罪窝点。10月17日，赴柬工作组再次联合柬埔寨警方，对位于金边、甘拉第等地的4个犯罪窝点开展第二次集中抓捕行动，抓获犯罪嫌疑人61名，缴获涉案银行卡、电脑、手机等一批作案工具。10月28日，公安部组织重庆、河南、广东等参战单位民警乘包机赴柬埔寨押解61名嫌疑人回国。

重庆警方有关负责人表示，电信网络诈骗犯罪严重侵害人民群众财产权益，影响群众安全感和社会安定，已经成为社会公害，广大群众深恶痛绝。公安机关将保持对电信网络诈骗犯罪严打高压态势，加强警务执法合作，坚决把犯罪嫌疑人缉捕到案、依法严惩，切实维护人民群众财产安全和合法权益。

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