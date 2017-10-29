李娜：自传电影正在筹备中，几天后会和陈可辛见面

（联合早报网讯）“我的第二本自传正在筹备中，因为很多人对我退役之后的生活感兴趣，比如怎么去处理家庭的问题，怎么完成从球员到妈妈角色的转换。”中国网球名将李娜28日在成都透露，除了自传，几天后她还会和香港知名导演陈可辛见面，商谈以李娜为原型的电影拍摄事宜。

据中新网报道，当日，国际网联青年大师赛在成都举行半决赛。作为本次大赛宣传大使，身着灰色休闲运动服的李娜在成都重拾球拍，亲授几十位小朋友网球技巧。

作为中国网球传奇人物，李娜是亚洲首位大满贯女子单打冠军得主，并获得亚洲女子选手迄今为止取得的最高世界排名。

虽然三年前李娜在中国国家网球中心举行退役仪式，结束了自己15年的职业生涯，但网球已经成为李娜一生的事业，不时能在推广普及网球的赛事、活动中看到她的身影。

指导挥拍动作、给小球员“喂球”、给球队加油鼓劲……与球场上的狠劲不同，教小朋友网球时李娜全程面带笑容。对待左手球员，李娜还会非常体贴地改变“喂球”位置，让孩子们击球更加舒服。

与去年青年大师赛相比，已成为两个孩子母亲的李娜清瘦不少。

“去年的小朋友接受过专业训练，水平要高一些。”她表示，虽然今天与小球员的互动主要以普及网球知识为主，但这是一个好现象，因为只有参与网球运动的人越多，中国网球的整体水平才能越来越高。

近年来中国新生代网球运动员表现亮眼。现国际网联世界青少年男子排名第一的中国小将吴易昺在2017国际网联青年大师赛男单半决赛中横扫阿根廷球员贝兹，成功挺进决赛。2015年国际网联青少年大师赛女单冠军则被中国小将徐诗霖拿下。

“青少年时期是职业生涯很重要的一部分，但更重要是他们转型这段期间。”李娜说，许多青少年时期成绩优秀的运动员，在转型后并没有取得相匹配的成绩，因为转型后除了球技，更多的是如何调整自己。

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