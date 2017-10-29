韩媒称中韩关系现回暖迹象 业界充满期待

（联合早报网讯）韩国政府宣布在半岛部署“萨德”反导系统后，韩中关系陷入僵局，但近日两国关系现回暖迹象，流通和旅游业界对中国游客的期待进一步加深。

据韩联社报道，据业界29日消息，随着中国选举产生新一届领导班子，韩中两国关系出现回暖迹象。本月13日，韩中两国在中国共产党第十九次全国代表大会之际续规模达560亿美元签货币互换协议，且在大会闭幕的24日，两国防长时隔两年再次会晤。

中国河北省一旅行社日前在网上刊登招募韩国随团游客的广告。这是中国内地时隔7个月推出韩国团体游产品。另有消息称，中国在线票务服务公司携程为推出韩国游产品近日向乐天酒店提议举行工作会议。

27日，韩国驻华使馆举行“2017年度韩国开天节及国军日纪念活动”，中国外交部部长助理陈晓东代表中国政府出席。值得一提的是，去年中方并未派有关人士参加，而今年却派外交部部长助理（正司局级）出席。分析认为，这可视为两国关系回暖信号。

据韩国观光公社(旅游发展局）发布的数据，今年1-9月访问韩国的外国游客为994.2835万人次，同比减少23.5%，这在很大程度上可归咎于中国游客同比大幅减少。照目前的趋势，今年访韩外国游客预计将达1256万人次，比去年减少468万人次。尤其是出入境人数相差将达1400万人，旅游项目赤字规模或创下历史新高，为150亿美元。

种种回暖信号无疑让因中方反萨措施遭受严重影响的流通业和旅游业对中国游客的期待进一步加深。部分商家开始瞄准中国光棍节筹备营销活动。依恋集团已通过依恋中国着手准备相关营销活动，爱茉莉太平洋以高端护发品牌“吕”为中心筹备面向中国消费者开展促销活动。综合购物网站G-market将从下月1-12日评选100多种热销产品提供多种优惠。

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