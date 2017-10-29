马云出演电影将上映 网民质疑宣传双十一

（联合早报网讯）阿里巴巴集团董事会主席马云继早前扮米高·积逊跳舞及台上高歌后，近期他被指又将实现其“电影梦”，初登大银幕。

据香港01报道，马云昨日（28日）在个人微博上公布电影《功守道》海报，并写说“那一夜，那一梦”，证实他将在其中参演一角。海报上现身的多位演员，包括袁和平、洪金宝、程小东、李连杰、甄子丹、吴京、邹市明、朝青龙、泰国男星Tony Jaa、向佐、刘承羽等人，可说是现今电影圈最强动作明星的“梦幻队”。

据了解，《功守道》将在今年11月11日起在内地上映，已练习太极多年的马云，将在其中与11位来自各个流派的高手，向世界传递中国文化中的武学，向世界推广和分享中国文化中蕴含的力量和哲学，但有网民质疑马云此举只是为淘宝的“双十一”购物狂欢节卖广告。

据《功守道》总监制李连杰透露：“我非常感谢马云，不但贡献了自己宝贵的时间，也爲向全世界推广中国文化提供了难得的资源。我们希望把源自于中国这样一个古老又传统的哲学和文化思想，用新的表达形式跟全世界去分享。”李连杰又强调，参与电影的所有人都是零片酬出演，“因为大家都有共同的梦想，透过影片向中国功夫做过贡献的前辈们致敬，向中国文化致敬，同时与全世界来分享中国文化。”

李连杰表示，在推广太极和中国文化的这条路上，马云一直不遗余力的贡献着热情和资源；马云的作用更像“推土机”，在前面推出一条没有路的路：“我们的梦想是未来有更多的人，能够关注并加入到由传统太极文化演变而来的‘功守道’这项文化。”

免费试阅14天