袁国强重申尊重立会意见 冀本周通过“一地两检”议案

（联合早报网讯）香港律政司司长袁国强表示，希望立法会这个星期通过“一地两检”无约束力议案，重申政府不排除同步进行“三步走”程序，确保高铁如期通车。

据文汇网报道，立法会上星期就政府提出的高铁“一地两检”无约束力议案展开辩论，非建制派议员以不同方法“拉布”。

律政司司长袁国强表示遗憾，重申政府尊重立法会意见：“并非个别人士指，特区政府想将立法会作为橡皮图章，绝对没这个意思，反而我们是希望透过这个程序，不同派别、党派及背景的议员，可以代表他们的选民，就‘一地两检’事宜提出他们的观点。”

行政长官林郑月娥早前表示，如果立法会的讨论再拖下去，不排除同步启动落实“一地两检”的“三步走”程序。袁国强指，政府希望高铁如期在明年第三季通车，需要抓紧时间开展工作。

袁国强指：“因为有时间性，所以我们要取一个平衡。同步进行是我们一方面，仍然继续立法会动议程序，但另一方面不会停手，不处理我们第一步、第二步。”

“三步走”程序，包括同内地就“一地两检”达成合作安排，再经全国人大常委会批准确认，最后一步是本地立法。袁国强希望立法会在这个星期通过议案，让政府向中央反映议员意见。

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