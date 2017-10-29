台人涉跨境诈骗 大陆遣返比率超低

（联合早报网讯）台湾跨境电信诈骗集团又遭遣送大陆，柬埔寨政府昨天将涉嫌电信诈骗19名台湾嫌犯遣送中国大陆。根据台立法院预算中心评估报告指出，两岸依互助协议共同合作打击犯罪，陆方依照台方要求遣返人犯比率偏低，例如今年截至8月底止，遣送比率仅14.51%。

据联合新闻网报道，两岸曾签订海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议，就共同打击犯罪、送达文书、调查取证、认可及执行民事裁判与仲裁判断、接返受刑事裁判确定人及双方同意其他合作事项等，在民事及刑事相互提供协助，警政署107年度预算编列两岸共打计划经费469万2000元。

报告指出，近年台湾报请陆方遣送，经陆方遣送回台人犯数偏低，致台湾人犯潜逃大陆者多，每年台湾通报陆方遣送台湾人犯数均逾百人，不乏重大通缉要犯，每年陆方遣送台湾人犯数多未及报请人数之半，106年截至8月底止，台湾报请陆方遣送人犯数计62人，陆方已遣送人犯数9人，遣送比率仅14.51%。

两岸跨境电信网络诈欺案件盛行，这份报告表示，电信诈骗严重影响台湾形象，两岸允有加强合作查缉。警政署表示，陆方政策紧缩两岸合作共同打击犯罪模式 ，以往合作环境已面临挑战，增加共打诈欺案困难度。

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