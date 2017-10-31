10月中国非制造业PMI为54.3% 比上月回落1.1个百分点

（联合早报网讯）据中国国家统计局网站消息，2017年10月份，中国非制造业商务活动指数为54.3%，比上月回落1.1个百分点，持续位于扩张区间，非制造业继续保持平稳较快的增长态势。

据中新网报道，分行业看，服务业商务活动指数为53.5%，虽比上月回落0.9个百分点，但高于临界点，服务业保持稳定增长。从行业大类看，住宿业、零售业、航空运输业、邮政快递业、电信广播电视和卫星传输服务、互联网及软件信息技术服务等行业商务活动指数均位于55.0%以上的较高景气区间，业务总量保持较快增长。资本市场服务、房地产业、居民服务及修理业等行业商务活动指数低于临界点，业务总量有所回落。建筑业商务活动指数为58.5%，比上月回落2.6个百分点，仍处于较高景气区间，建筑业生产总体保持较快增长。

新订单指数为51.1%，比上月回落1.2个百分点，仍位于临界点之上，表明非制造业市场需求增速放缓。分行业看，服务业新订单指数为50.5%，比上月回落1.0个百分点，高于临界点。建筑业新订单指数为54.1%，比上月回落2.8个百分点，保持在扩张区间。

投入品价格指数为54.3%，比上月回落1.8个百分点，位于临界点以上，表明非制造业企业用于经营活动的投入品价格总体水平持续上涨，涨幅收窄。分行业看，服务业投入品价格指数为53.1%，比上月回落1.1个百分点。建筑业投入品价格指数为61.4%，比上月回落5.6个百分点。

销售价格指数为51.6%，比上月微落0.1个百分点，位于临界点之上，表明非制造业销售价格总体水平继续上涨。分行业看，服务业销售价格指数为51.1%，比上月上升0.1个百分点。建筑业销售价格指数为54.6%，比上月回落0.6个百分点。

从业人员指数为49.4%，比上月下降0.3个百分点，仍位于临界点以下，表明非制造业从业人员数量继续减少。分行业看，服务业从业人员指数为48.6%，比上月回升0.1个百分点。建筑业从业人员指数为53.6%，比上月回落2.8个百分点。

业务活动预期指数为60.6%，比上月回落1.1个百分点，继续位于高位景气区间。分行业看，服务业业务活动预期指数为60.1%，比上月回落0.7个百分点。建筑业业务活动预期指数为63.2%，比上月回落3.8个百分点。

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