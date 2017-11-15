台陆委会：一国两制在台湾完全没有市场

台湾陆委会今日举办“中共十九大之权力格局与政策前瞻研讨会”，陆委会主委张小月表示，中共十九大报告中的“和平统一、一国两制”主张在台湾完全没有市场，也是两岸关系发展中的“主要矛盾”。

据香港01报道，她强调，大陆改革开放明年将届满40年，北京当局应同样对两岸关系展现勇于改革、开放的新思维。

张小月在开幕致词时表示，台湾无意重谈“中国威胁论”旧调，也衷心期盼见到更繁荣稳定、富裕文明及民主开放的大陆，乐见其发展制度革新道路，成为担负维持全球及区域和平稳定责任的国际社会一员，相信这也有助两岸关系的正向发展。

习近平十九大报告提到“中国大陆社会主要矛盾，已转变为人民日益增长的美好生活需要，和不平衡不充分的发展之间的矛盾”。张小月认为，台湾将关切中共当局透过改革化解此一矛盾，且认为台湾在华人社会独特发展经验及透过交流互动，可为两岸社会交流开拓崭新视野与风貌。

张小月提到习近平所说的“尊重台湾现有社会制度和生活方式”，台湾对此正面看待，但习近平重申的“和平统一、一国两制”既定方针，这一主张在台湾完全没有市场，“恐怕也是两岸关系发展中的主要矛盾”，需要双方面对沟通与处理。她认为，大陆在对内部发展有新省思的同时，面对新时代的两岸关系，也应跳脱旧时代的框架，展现创新思维与善意。

张小月建言，以双方的最大公约数“人民”与“改革”，作为两岸关系发展及沟通对话的基础。大陆自蔡英文上台以来，对台湾展开政治力干预，将两岸意识形态的差异，影响原本热络的民间交往，减低拉近彼此心灵距离的机会，也因为北京当局自我设限、回避沟通，升高了两岸的对立。

张小月表示，大陆应正视中华民国存在的事实，务实看待两岸现状，尊重与理解台湾人民对推动两岸关系发展的看法及对民主制度的坚持，两岸关系在新时代应如何发展，是双方必须共同面对、携手合作找出答案的课题。

国台办新闻发言人马晓光今日在记者会上指出，两岸关系问题是两岸中国人之间的问题，应该由两岸中国人在共同的基础上坐下来，通过平等协商来予以解决，“台湾方面如果真有打破两岸僵局、发展两岸关系的诚意，就应该拿出实际行动”，承认“九二共识”的历史事实，认同两岸同属一个中国，这才是问题的关键。

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