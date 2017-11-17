称习近平伉俪展现中国家庭质朴温情 新华社长文曝习近平执政生活细节

中国官媒新华社今天（17日）凌晨发文，透露大量习近平执政和生活的细节，其中包括他与夫人彭丽媛的“质朴温情”，习近平“抽时间游泳一口气游1000多米”，以及他“用马桶盖和电饭锅的故事”给官员上课等。

上述长篇人物特写题为“习近平：新时代的领路人”，共1.2万余字。

文章表示，习近平与彭丽媛展现出中国家庭的质朴温情，并指习近平夫人彭丽媛的随访成为中国元首外交的“一道亮丽风景”。

文章说，习近平夫妇的活动细节展现出中国家庭的质朴温情。每当专机舱门打开，他们“总是手挽手走下舷梯，服装搭配、举手投足间总有默契”。

此外，2013年6月，习近平夫妇在哥斯达黎加走访一户农家。面对主人端来的点心，习近平很自然地拿起一块，表示“我们俩吃一块就行”，说着把点心递到彭丽媛面前，让她掰去一半。

文章指出，“精忠报国”是习近平一生追求的目标。习近平从父母身上汲取力量；父亲习仲勋和母亲齐心都很早参加革命。习近平曾在给父亲的信中写道，即使身处逆境，“爸爸对共产主义的信念仍坚定不移，相信我们的党是伟大的、正确的、光荣的。您的言行为我们指明了正确的前进方向”。

此外，习近平在回忆五六岁时随母亲买《岳飞传》《岳母刺字》等小人书的故事时说：“‘精忠报国’四个字，我从那个时候一直记到现在，它也是我一生追求的目标。”

文章指出，习近平的自我介绍是“我是人民的勤务员”。2013年11月，习近平到湖南西部贫困的十八洞村。不识字也不会说“官话”的苗族大妈石爬专把习近平迎入家中，非常客气地问习近平：“怎么称呼您？”习近平自我介绍：“我是人民的勤务员。”

文章说，那一次，习近平和乡亲们在空地上围坐一圈，首次提出“精准扶贫”——要建档立卡摸清每户致贫原因，不能“手榴弹炸跳蚤”，要下一番“绣花”功夫。

另一方面，文章指出，习近平也推动“官邸制”写入十八届三中全会公报。此前，对于这项改革，社会一直有呼声，但迟迟没有回应；因为这是向高级官员开刀，要得罪人。舆论称，这是习近平“自我加压”。

文章也称，习近平“夙夜在公，勤勉工作”，在每一领域，习近平都亲力亲为。文章说，习近平“认真审阅重大改革方案的每一稿，逐字逐句亲笔修改”。这样保证了

“政出一门、意志统一”，同时通过督察等措施，确保改革不沦为“纸上谈兵”。

文章引述据中共中央办公厅权威人士介绍，报送给他的请示，“不管多晚，即使到了夜里12点，第二天早上都能收到他的批示”。

文章指出，习近平用马桶盖和电饭锅的故事给官员上课。为了让官员理解“供给侧结构性改革”的意义，习近平用中国游客到国外买马桶盖和电饭锅的故事来给他们“上课”。

习近平也在办公室里摆放刚工作时的军装照。文章说，习近平对军队怀有深情，并指他是一名“老兵”。1979年，习近平从清华大学毕业就穿上军装，进入中共中央军委办公厅，担任国防部长的秘书。

三年后习近平到河北正定工作时，仍穿着褪色的军装，有时会背一个军用挎包。他在地方工作时，还担任军队职务。

如今，在习近平的办公室里，还摆放着他刚工作时的军装照。文章引述习近平说：“从小我就较多接受了我军历史的教育，亲眼目睹了我军很多老一辈领导人的风采，从少年时代就形成了对军队的真挚感情。”

文章也指出习近平今年1月在日内瓦47分钟演讲“收获30多次掌声”；讲到关键处，“几乎是一句一掌声”。当时，习近平是在日内瓦发表题为“共同构建人类命运共同体”的主旨演讲。

文章也引述联合国秘书长古特雷斯在现场表示：“习主席，在您领导下，中国已成为多边主义的重要支柱，而我们践行多边主义的目的，就是要建立人类命运共同体。”2月，“构建人类命运共同体”理念写入联合国决议。

文章也披露习近平曾与俄罗斯总统普京“就着三明治喝伏特加”。文章引述普京曾谈起，亚太经合组织（APEC）会议期间，习近平为他送上生日蛋糕，两人“就着三明治喝伏特加”。

此外，2016年7月，刚果（布）总统萨苏第14次访华。习近平向他赠送70多张他历次访华的照片。萨苏的国家历经内战，档案缺失，萨苏表示“这是我收到的最珍贵礼物”。

另一方面，文章也披露习近平会“抽时间游泳一口气游1000多米”。文章说，习近平和英超曼城俱乐部球星阿奎罗的自拍照引发网友“围观”；在阿根廷愉快地接受印有他名字的10号球衣。

文章指出，习近平喜爱体育运动，如足球、篮球、排球、拳击，还会抽时间游泳，每次一口气游1000多米。

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