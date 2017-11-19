马航MH370失联案中国国内诉讼将开庭前会议

马航MH370失联事件在中国国内的诉讼即将启动。11月18日，澎湃新闻从北京蓝鹏律师事务所律师张起淮处获悉，北京铁路运输法院将于下周二起进行为期五天的庭前会议，着手审理有关马航MH370航班失联乘客家属提起的民事索赔案。18日晚间，北京高院向澎湃新闻确认了上述消息。

据澎湃新闻报道，“经过一年多的准备，北京铁路运输法院终于通知到了五个国外被告，决定安排在11月20日—24日举行庭前会议，主要是明确案件诉请和交换初步证据。”张起淮表示，上述五个被告分别为：美国波音公司、英国罗尔斯飞机发动机制造商、德国安联保险、马来西亚航空(MAS)、新马航(MAB)。

此外，该案在美国的诉讼也将于下月中旬开庭，“受理法院为美国华盛顿西区联邦地区法院。”张起淮说。

2014年3月8日凌晨2点40分，马来西亚航空公司载有239人的MH370航班失联，在一年后的2015年3月8日被确认为空难事故。

2016年2月，北京高级人民法院正式指定北京铁路运输法院集中受理涉马航MH370航班失联旅客家属提起的民事索赔案。

截至2016年3月8日，北京铁路运输法院已立案受理马航MH370航班失事乘客民事索赔诉讼36件。

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