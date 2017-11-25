中国内地降奶粉关税 港药房忧失“钱”途

中国国务院关税税则委员会昨日（24日）公布新一轮降低部分消费品进口的暂定税率，下周五起生效，涉及187种商品，涵盖食品、保健品、药品、日用品、衣物等，平均税率由17.3%降至7.7%。其中进口税大幅降至零的四类特殊婴幼儿配方奶粉，并非内地客及水货客平时来港抢购的主流普通奶粉，药房总商会预料影响不大，反而担心近年颇受内地客喜欢来港购买的保健品，销情恐受打击。

香港星岛日报报道，外界关注内地客来港“扫货”的奶粉和尿片，税率大幅下调，婴儿尿布及尿裤关税由7.5%降至零；而乳蛋白部分水解配方、乳蛋白深度水解配方、氨基酸配方、无乳糖配方特殊婴幼儿奶粉，暂定税率由20%，同样降至零。

港九药房总商会理事张德荣指，此次零关税的四种配方奶粉，是肠胃敏感的婴幼儿特别配方奶粉，不是一般普通配方奶粉。上水药房负责人黄先生说，多个大牌奶粉都有推出特别配方奶粉。

张德荣却指，这类特别配方奶粉占药房销售不足百分之一，估计内地调低进口税对香港药房生意影响不大。而且自“限奶令”后，奶粉需求已由高峰期回落，以非水货客的药房为例，奶粉占收入不超过一至两成，“水货客嫌又大罐又重，利润不高。”不过副会长刘爱国指，内地客不只考虑价钱，主要是信心问题，所以才到香港、日本、澳洲，甚至欧洲抢购奶粉，所以即使内地降低关税，香港奶粉仍有一定优势。

张德荣指，相反现有很多水货客都带护肝、护目等保健食品回内地，较轻便，利润也较高。他说，保健品占普通药房收入三至四成，水货药房可高达五成，是一大收入来源，“反而担心减少人买保健品，比起奶粉的影响更大。”他说，目前仍要观察三至四个月，才知道其影响，“始终内地需求大，也要视乎降关税后同本港的差价，不会一下子不来香港买。”

北区水货客关注组召集人梁金成指，对内地相关措施抱观望态度，尤其若果不是主流奶粉，相信对减少水货客帮助不大。批发及零售界立法会议员邵家辉则称，香港始终以“正货正品”为卖点，“百货类别一般不是抢购目标，相信波动不大，而且在本港买得安心。”他指，会留意内地减进口税对香港零售业的影响。

免费试阅14天