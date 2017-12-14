绿营三大执政市民调：选民支持率低，仅桃园超五成

台湾指标民调昨天（13日）公布针对高雄、台南、桃园明年市长选举的民调结果，高雄市长支持度最高为立委陈其迈，台南市支持度最高的是立委黄伟哲，但都低于50%。只有桃园市的现任市长郑文灿，民调超过五成。

据中通社报道，该民调显示，在高雄，泛绿选民中有46.2%支持陈其迈，其次为立委刘世芳的11%，第三则是赵天麟8.2%；而泛蓝选民中，有28.2%的民众支持韩国瑜，其次则是赵天麟的14.6%，第三为陈其迈的10.2%；中立选民支持度最高的则是陈其迈的17.3%。

在台南的民调结果中，泛绿支持者中支持度最高的为黄伟哲的29.2%，随后是陈亭妃的20.9%，第三是王定宇的18.5%；而泛蓝支持者中，支持度最高的是黄伟哲的27.7%，其次依旧是陈亭妃的10.4%，第三则是台南市警局前局长陈子敬的8.3%；中立选民中最支持的是黄伟哲的20.4%。

在郑文灿执政的桃园市，泛绿支持者中郑文灿支持度达到88.1%，几乎是一面倒；泛蓝支持者支持度最高也是郑文灿，支持度有35.5%，其次才是吴志扬的26.2%，陈学圣11.9%。中立立场支持者中，郑文灿支持度达48.1%，其次是吴志扬的7.3%。

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