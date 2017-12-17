传李嘉诚全家入籍加拿大

香港首富李嘉诚从中国及香港持续撤资，据中媒“凤凰号自媒体”报道，李嘉诚家族在中国不停地甩卖资产，留在中国的产业只剩三成，然而李嘉诚和全家早已入了加拿大国籍。

据台湾自由时报的消息，香港富豪李嘉诚从2008年以来，不断出售将其在中国和香港的资产，已经出售1500亿港元的资产，包含在今年11月以402亿港币售出香港的中环中心，当时还创下香港商用大厦的最高成交金额的纪录。

“凤凰号自媒体”称，李嘉诚不仅转移资产，而且和两个儿子李泽钜、李泽楷他们都早就入了加拿大国籍。 李嘉诚在1983年移民加拿大，很快取得了加拿大国籍，之后李泽钜、李泽楷也都拿到了加拿大国籍。就连李泽楷的前女友梁洛施，与他们的三个儿子也都是加拿大公民。

报道表示，李嘉诚及其家族在加拿大的投资历史悠久，早在1977年，他就在温哥华购置物业；1981年他斥资六亿多港币，收购多伦多希尔顿酒店；随后以32亿港币投得温哥华世博会会址204英亩的黄金地段，用于住宅楼宇的开发。而《富比士杂志》公布的财富统计，李嘉诚在2012年的财富就达到近300亿美元，在全球第九位，比所谓的加拿大首富汤逊家族高出一大截。

不过，香港媒体则称，业界认为，李嘉诚的政治和经济嗅觉异常灵敏，看衰中、港未来的经济发展，因此将资产迅速转移海外规避风险。

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