回应环团反空污大游行 台环保署允加速治理空污

反空污抗暖化游行昨天（17日）在台中、高雄两地同步登场，环团提出公营事业减排及提高空污费等诉求。环保署当晚回应说，会加速推动各项空气污染改善工作。

据中通社报道，台湾秋冬两季空污问题严重，环保团体昨午在台中、高雄两地同步发起反空污抗暖化游行，要求当局正视空污问题。此外，也提出行政部门南迁、公营事业减煤减排、提高空污费及反对燃烧生煤等诉求。

环保署昨晚发布新闻稿指出，已盘点全台前30大污染源，主要为公营事业当中的钢铁电力石化产业，将让业者如期改善及更新污染防制设备。

此外，在秋冬季节空气品质不良时期，适时推动发电机组降载、减少产能等阶段性措施减少空气污染物排放。未来也不排除加倍征收秋冬季节空气污染费，让业者在秋冬季时减排减污。

环保署也表示，将持续针对其他主要空气污染物排放对象，逐一盘点减量空间。此外，研议提高排放标准，例如淘汰二冲程发动机机车、淘汰老旧柴油大货车等，也包括提升公共交通使用人次、提升轨道货运运能等措施。

环保署称，行政院已于本月通过《空气污染防治法》修正案，将送请立法院审议，希望尽早完成修法程序，从工业源、交通源等污染源头全方位着手，多管齐下改善全台空气品质，保障民众呼吸健康空气的权利。

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