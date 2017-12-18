国家发改委：无条件保障民生用气

中国国家发改委新闻发言人孟玮今天（18日）在北京指出，中国各级各部门要坚持从实际出发，居民供暖“宜电则电、宜煤则煤、宜气则气、宜油则油”，保障人民群众温暖过冬。

据中新社报道，2017年入冬以来，受北方地区取暖需求增加，以及部分气源不稳定等因素影响，中国天然气保障压力持续加大。

针对用气高峰时段资源供给难以同时满足民生和工业需求的情况，孟玮要求，必须把保障民生用气放在首位。

对于备受关注的供暖设施“煤改气”“煤改电”，孟玮强调，“煤改电”“煤改气”没到位的允许使用煤炭取暖，全力保证煤炭资源供应，保证燃煤供热机组正常运行。

她强调，当前有条件的地区要尽可能做好洁净煤供应工作。目前不具备条件的要尊重当地群众的取暖习惯，以确保温暖过冬为第一原则。

对于已经完成“煤改气”的地区，孟玮表示要确保供气，包括提前和超出原有改造计划已实施改造的新增用户，也包括之前因种种原因尚未落实供气合同的用户。

她表示，只要是民生采暖用气，都将确保供应，供气有缺口的地方要认真落实“压非保民”方案。

孟玮强调，只要是民生用气，无论是合同内还是合同外，都要无条件予以保障。同时，各地要确保用气用电安全，尤其是农村地区。

孟玮强调，由于北方地区冬季采暖带动消费激增，用气量是夏季的3.5倍，部分省区市甚至更高，季节峰谷差很大。高峰时期，为了更好地确保民生用气，将适度压减工业用气。

她透露，针对近期情况，有关供气企业已与直供大工业用户、城市燃气企业对接，根据保民生需要，启动和实施应急预案。

免费试阅14天