台湾民众提案禁止五星旗 台法务部︰违反宪法言论自由保障

民众在国发会公共政策网络参与平台提案，要求增设《刑法》条文，禁止中国五星旗在台湾公开悬挂、展示、陈列出现，经附议后成案。法务部今日回应，提案不符合宪法保障人民言论自由意旨，将不予采纳。

据风传媒报道，提案人认为，中国从不承认台湾是主权独立的国家，也不放弃以各种方式分化、分裂台湾，意图统治台湾，近10年来，台湾各地越来越常见到中国五星旗，台湾人民对这些五星旗的出现变得毫无危机意识，将使中国达到统一台湾的效果，因此他呼吁，应禁止五星旗高挂。

法务部︰提案有违宪法言论自由、法律明确性原则

由于该提案在限定时间内达到附议人数，权责机关法务部也于平台上回应，言论自由有促进各种合理政治及社会活动的功能，是维持民主多元社会正常发展不可或缺机制，如果以法律限制，应符合比例原则。

法务部也表示，分裂国土乃是政治概念，不仅欠缺明确、客观可辨之概念外延，更容易随执法者之政治偏好、政治情势变迁而改变，若作为法律概念，难为一般人民理解或预见，与法明确性原则之要求有违。

法务部指出，若悬挂五星旗就被认为是分裂国土而施以刑罚，无异仅因言论主张分裂国土，就施以最严厉刑罚，显然逾越宪法所定必要范围，与宪法保障人民言论自由之意旨不符，该案将不予采纳，无后续规划。

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