陈水扁祝寿破冰 李登辉邀一起去看牛

昨天是台湾前总统李登辉九十六岁生日，前总统陈水扁亲赴祝寿，由于李扁两人在十三年前关系破裂，这次会面被视为破冰。据转述，会面气氛融洽。李登辉还亲自送陈水扁离去，并牵起手向远方媒体挥手致意。

台湾联合报报道，台中监狱表示，陈水扁事先有提出昨天要到台北拜访朋友，但未提到拜访对象，目前还不知道现场有哪些活动，是否违反保外医治相关规定，须搜集资料进一步评估。

陪同前往的陈水扁儿子陈致中表示，陈水扁是先到医院探望友人，再去翠山庄探望李登辉，临时得知正巧是李登辉的生日。

陈水扁赠送国史馆出版的“陈总统照片集”给李登辉，并且在书中写下“恭祝敬爱的李总统登辉先生，万寿无疆，台湾民主之父”。李登辉也回送陈水扁十多本书，皆为过去著作。

李登辉办公室主任王燕军说，李扁会面非常愉快，彼此谈了一些过往开心的事，一起喝台湾茶、吃凤梨酥，李登辉也关心陈水扁健康情形。

至于内容为何，王燕军说，陈水扁为了不想惹麻烦，造成困扰，希望会后不多作转述。至于谁居中牵线，王燕军不愿意透露，仅说是“政界的好朋友”。

王燕军表示，李扁两人互相之间有共同的想法，随机聊一聊。李登辉也知道陈水扁不方便到台北，就约在对方可以上来、方便情形下碰个面。

两人聊完之后，互约相会有期，吃个饭，有机会去看牛（指李登辉基金会育种的“源兴牛”），多关心台湾，养牛对台湾也可以有帮助。

事后，李登辉透过脸书贴文，感谢各界关心和祝福，并引用圣经说“人有见识就不轻易发怒，宽恕人的过失便是自己的荣耀”。

他表示，面对亚太新形势、两岸不稳定，希望能召唤台湾所有可团结的力量，捐弃成见，抛开蓝绿，合而为民、协同为国，使台湾成为一个伟大的国家，并将此作为他的生日期望。

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