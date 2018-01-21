李嘉诚传200亿售重庆地皮

继去年底以402亿港元出售中环中心的75%权益后，传李嘉诚有意再售中国资产。和记黄埔地产目前正为旗下重庆市南岸区杨家山片区一宗大型商住综合地块寻求买家，报价高达200亿元(人民币，下同)。《大公报》向长实求证有关消息，但未获回复。

《澎湃新闻》报道称，此次李嘉诚有意出售的项目为重庆的一个综合发展项目，是李嘉诚旗下和记黄埔地产公司于2007年与重庆南岸区政府签订的杨家山旧城改造项目，和黄以24.5亿元的代价，接手南岸杨家山片区约164万平方米(约2500亩)土地。

根据协议，该地块将建成一座新城，集居住、商业、绿地及市政设施于一身，亦包括道路、商业街、学校、仓储等配套设施。住宅主要以中高档高层建筑为主，而商业街定位亦为中高端路线，并希望引进世界500强商业企业和世界一线品牌。项目由李嘉诚旗下香港长江实业(中国)、和记黄埔地产、与重庆洋世达集团合资成立和记黄埔地产(重庆南岸)进行开发，长和系持股97.41%，洋世达持股2.59%。

根据最初的规划，杨家山旧城改造项目总计划投资额约120亿元，原期望于2008年上半年开工，当地政府亦对此寄予厚望，重庆市政府更将之纳入“2010年重庆市级重点建设项目”。不过根据重庆市城市建设综合开发管理办公室网站的信息显示，该项目最终延迟近四年，至2012年2月才开工。截至目前，该项目仅开发了部分住宅。

此次寻求买家的地块，仅是该2500亩中的一部分。《澎湃新闻》引述业内人士透露，该部分总占地面积约103万平方米(约1500亩)，容积率3.2，总建筑面积约335万平方米，其中未开发净地为84万平方米，总建筑面积约270万平方米，当中住宅约241万平方米，商业面积约29万平方米。报道又称，不了解出售项目以外的约1000亩土地现况。

报道指出，有关项目获取时的楼面成交价约每平方米760元，如今该项目周边成交的住宅和商住项目的地价则约每平方米7000元，十年间地价升幅已近10倍。

资料显示，除去年十一月出售香港中环中心，及以约145亿港元出售和电旗下香港固网业务外，李嘉诚旗下近年较大规模的资产出售项目，为2016年10月出售上海世纪汇广场，出售价高达230亿元。

事实上，李嘉诚长子、长实副主席李泽钜于2016年即曾豪言，集团“除长江中心外，什么物业都可出售”。而去年长实出售中环中心后，长实发言人亦表示，“买卖房地产是公司的本业、公司的日常业务”。认为出售资产“是很普通的事”。

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