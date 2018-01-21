统计局：2017年"二孩"出生数量增加 占比过半

据中国国家统计局网站消息，近日，国家统计局人口和就业司司长李希如表示，2017年中国出生人口1723万人，是2000年以来历史第二高值。特别是二孩出生人数比2016年明显增加，比重继续上升，“全面两孩”政策效果持续显现。

据中新社报道，根据全国人口变动抽样调查数据推算，2017年中国出生人口1723万人，虽比2016年小幅减少，但明显高于“十二五”时期年均出生1644万人的水平，是2000年以来历史第二高值。

李希如表示，“全面两孩”政策实施以来中国出生人口总量明显增加。2015年党的十八届五中全会决定全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策后，近两年中国出生人口明显增加。全国人口变动抽样调查结果显示，2016年和2017年，中国出生人口分别为1786万人和1723万人，比“全面两孩”政策实施前的“十二五”时期年均出生人数分别多出142万人和79万人；出生率分别为12.95‰和12.43‰，与“十二五”时期相比，分别提高了0.84和0.32个千分点。2017年出生人口比上年有所减少，主要原因是一孩出生数量下降较多。

相关数据显示，2017年二孩出生数量继续增加，占比超过50%。2017年是中国“全面两孩”生育政策实施的第二年，也是政策效果完整显现的第一年。受政策效应影响，2016年二孩出生数量大幅上升，明显高于“十二五”时期平均水平，2017年二孩数量进一步上升至883万人，比2016年增加了162万人；二孩占全部出生人口的比重达到51.2%，比2016年提高了11个百分点。

李希如分析，“全面两孩”政策有利于促进中国人口均衡发展。近年来，随着中国人口年龄结构的变化，育龄妇女人数呈现逐年减少趋势。2017年15-49岁育龄妇女人数比2016年减少400万人，其中20-29岁生育旺盛期育龄妇女人数减少近600万人。同时，随着经济社会发展，中国妇女初婚和初育年龄呈现不断推迟的趋势，妇女生育意愿也有所下降。在上述因素影响下，2017年一孩出生人数724万人，比2016年减少249万人。总的来看，“全面两孩”政策的实施，二孩出生人数的明显增加在很大程度上缓解了一孩出生数量减少的影响，有利于改善人口年龄结构，促进人口均衡发展。

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