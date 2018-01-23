中国转基因抗虫水稻获美国食用许可 在美上市无需审批

中国转基因抗虫水稻“华恢1号”历时五年，近日终于获得美国食品药品监督管理局（FDA）的商业化许可，其上市前将无需经过FDA的审批。

《科技日报》昨天（22日）引述“华恢1号”水稻研发团队成员华中农业大学生命科学技术学院教授林拥军介绍，指FDA向该校张启发教授发送的邮件告知，FDA认为华中农业大学已经就“华恢1号”水稻的食用及饲用安全得出结论。

FDA指出，相较于源自商业化稻米的人类食品和动物饲料，来源于“华恢1号”稻米的人类食品和动物饲料，在营养成分、安全性和其他相关参数上无实质性差异。因此，“华恢1号”稻米上市前无需经过FDA的审批。

据了解，此次审查的行政案卷已以文件形式存档，并保存于FDA食品安全和应用营养中心的食品添加剂安全办公室。

林拥军表示：“这说明FDA认可中国检测机构对‘华恢1号’水稻进行的食用饲用安全评价以及营养评价的实验方法和数据，相信‘华恢1号’的食用和饲用安全性。”

中国科学院遗传与发育研究所生物学研究中心高级工程师姜韬则指出：“这一事件表明中国转基因安全评估严格全面，能顺利获得EPA（美国环保署）的使用许可和FDA的食用安全认可。”

据报道，“华恢1号”水稻由华中农业大学培育成功，并于2009年获得中国农业部颁发的安全证书，2014年证书到期后续申请获批。

中国新闻网报道说，“华恢1号”前后进行了11年的安全性评价，包括一系列的环境、生态以及食品安全评价。

《科技日报》此前报道则指出，截至2012年，中国农业部共受理了192家研发单位的生物安全申请1525项，最终仅对转基因抗虫棉花、抗虫水稻等七种作物发放农业转基因生物安全证书。

最终真正进入商品化生产的作物则只有转基因棉花和木瓜；数字的悬殊说明了中国转基因安全评价程序的严格。

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