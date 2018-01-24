保监会肃清“项俊波流毒” 查处七宗违纪问题10多人受处分

从中国保监会原主席项俊波去年4月落马以来，保险监管系统即展开肃清“项俊波流毒”的工作。经过九个多月的整肃和查处，保监会系统已查处七宗违纪问题，10多人将受处分，其中六人已进入司法程序。

据《财新网》昨天（23日）报道，于前天（22日）召开的“2018年全国保险监管工作会议”首次披露，项俊波落马后，保监会系统通过自查自纠，截至目前共查处七宗违纪问题。

当局对三名会管干部及两名处级以下干部纪律处分，对30人给予其他处理；一人因涉嫌犯罪移送司法机关，另有五人被司法机关直接採取强制措施；对51人进行谈话提醒、批评教育或限期改正等处理，六人予以诫勉处理。

自项俊波2017年4月正式落马后，保监会系统的干部人事工作全部冻结。据多位接近保险监管系统的人士透露，从去年4月至今，到龄退休、工资调整和人事变动等都已暂停。

报道指出，肃清“流毒”工作分为“三步走”，目前第一步和第二步已基本完成。

下一步将进入“整改纠错、健全机制”的第三步阶段，即在查处和清理监管干部队伍之后，进一步充实和优化保监会机关、保监局和会管单位领导班子。

这包括完善相关的选人用人工作体制机制，整改各保监局设置的处长（主任）助理职务，修订保监会机关人事管理办法和派出机构人事管理办法，强化监管干部日常监督管理，加大干部培训力度等。

据了解，针对监管内部规程不健全、存在操作风险的领域，保监会正在制定相应的实施细则，堵塞监管制度漏洞。

此外，当局还将建立统一领导、分级负责、资源共享的保险监管数据治理架构。目前正在修订之中的《保险法》也在加快推进之中。

除了对保险监管系统开展肃清流毒自查，保监会系统还对整个行业作检查。

据报道，当局去年共处罚机构720家／次、人员1046人次。其中，罚款1.5亿元（人民币，3100万新元）；责令停止接受新业务24家；撤销任职资格18人；行业禁入四人。

去年保险业严监管之下，中国人保原总裁王银成落马，安邦保险集团董事长吴小晖被带走，一批问题险企和责任人受到相应处罚。

除严查和清理，保监会还强化对股东的资质要求和分类管理。保监会前天披露说，全年修订完善规章和规范性文件共26件，监管制度将更加严密。

另一方面，自从项俊波落马以来，新保险牌照批筹已基本暂停。

据统计，2017年仅有四家保险公司获批筹建，且全部都是在他落马前获批。

财新网指出，“从严监管”将是2018年的保险监管工作重点。

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