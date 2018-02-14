春节期间华北西北等地可能出现中重度空气污染

中国环保部13日通报，从2月15日至21日，即除夕至正月初六春节假日期间，全国环境空气质量总体形势较好，大部分地区空气质量以良至轻度污染为主。受不利气象条件影响，华北和西北部分地区可能出现中至重度污染过程。

据新华社报道，分区域看，华北区域15日至17日，大气扩散条件转差，风速减小、相对湿度增加，且可能出现区域性逆温过程。京津冀中南部、山东西部和河南大部预计出现一次区域性中至重度污染过程。18日至19日，受弱冷空气影响，区域北部空气质量有所改善，河北南部和河南中北部污染仍将持续；20日起，受较强冷空气影响，污染过程由北向南逐步缓解。

其中，北京市15日至18日可能出现一次污染过程。其中，15日夜间至16日，受五环以外的非禁放区烟花爆竹燃放影响，可能出现重度污染。

其他地区总体扩散条件较为有利。但是受春节期间烟花爆竹集中燃放影响，东北、华东、华南、四川盆地等地空气质量都将受到影响，可能出现中至重度污染，华南部分城市短时可能会达到严重污染。

节日期间，西北区域大部地区出现区域性重度污染的可能性较小。但陕西关中、南疆等地大气扩散条件相对较差，加上烟花爆竹燃放影响，空气质量可能变差。18日起，受沙尘过程影响，新疆南疆可能出现中至重度污染。

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