中美贸易战开打 沪深港股市重挫

美国特朗普政府宣布特别关税计划，中美开启贸易战模式，立即成为影响中国股债汇市场投资的主线。

昨夜，特朗普提出计划向至少500亿美元中国进口商品征收关税。仅数小时后，中国商务部公布反击措施，计划对美国进口猪肉、回收铝等产品加征25%关税，对无缝钢管、水果和葡萄酒等产品加征15%关税，涉及商品价值约30亿美元。

据彭博社报道，中国A股市场大跌，制造业及科技产品出口企业跌幅明显，上证综指早盘一度下跌3.4%；大族激光，歌尔股份，海康威视，三安光电等信息技术企业跌幅一度均超过5%；中国船舶跌停；茅台等以内需为主的蓝筹股亦受避险情绪影响，一度跌逾3.5%，拖累指数。

港股市场大跌，恒生指数一度下跌3.67%；昨日大跌并宣布大股东减持的腾讯控股再度大跌，与中资银行股一起成为拖累恒指下行的主力；舜宇光学、瑞声科技等苹果供应链企业一度跌逾6%，吉利汽车一度下跌7.52%。

银行间债券市场早盘期现货飙涨，10年国债期货盘初创逾一年最大涨幅，10年期国开债收益率一度跌去逾16个基点至4.68%附近，创2017年11月以来最低，10年期国债收益率和1年期利率互换亦下行。

日元、黄金、美国国债等避险资产走强，离岸、在岸人民币汇率在隔夜、今早分别下跌后目前大体稳定在6.33水平。

中美贸易战是否面临升级，最终破坏力多大，目前尚是未知数，全球市场投资者的主流反应是选择避险。隔夜美国股市、金属类大宗商品暴跌，道琼斯指数跌近3%，创六周以来的最大跌幅后，中国市场周五开始交易后，卖股买债的避险倾向强烈。

“特朗普说500亿美元只是第一步，后面还可能有所升级，”凯基证券驻上海分析师陈浩称，后续须关注是否贸易战升温，以及其他国家是否跟进加入战局。“中美贸易战开打除了影响中国的经济基本面，也可能使资金流出新兴市场，冲击中国的金融体系。”

具体到行业，陈浩表示，短期A股和贸易相关的板块将受伤较大，如出口美国多的像机械、电子设备、家电等，和纺织服装、电子元件，银行等金融股可能也会有所影响，但大盘如果大幅下跌，国家队可能会重新买如银行等权值股托市。

南京证券固定收益研究员杨浩在采访中表示，中美贸易战的消息引爆了之前国内债市酝酿已久的情绪，年初到现在由于资金比较宽松，市场一直处于多头氛围中，前期主要是配置盘先行，现在交易盘入场，并由交易盘主导。



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