王毅：中越应稳慎处理海上问题，探索共同开发途径

中国国务委员兼外交部长王毅今天（1日）在在河内会见越南国家主席陈大光时表示，中方愿同越方继续密切高层交往，加强发展战略对接，推进各领域务实合作。同时稳慎处理海上问题，探索共同开发途径，为两国全方位合作提供良好条件。

据新华社报道，正在对越南进行正式访问的王毅，转达中共总书记、国家主席习近平对陈大光的问候，并介绍了中国全国“两会”重要成果。

王毅表示，中共十九大召开后习近平首访即选择越南，充分体现了中方对中越关系的重视，以及越南在中国外交全局中的特殊重要位置。

他指出，习近平同越共总书记阮富仲和陈大光，就深化两党两国关系进行深入战略沟通，达成重要政治共识。

王毅说，在两党两国高层正确引领下，中越各领域合作呈现快速发展态势。去年双边贸易额突破1000亿美元（1310.4亿新元），人员往来突破1000万人次，不仅体现了当前两国关系的良好势头，也显示了未来双边关系的广阔前景。

他表示，双方应抓住机遇，继承发扬好两国传统友谊，将两党两国最高层的战略共识落到实处，切实把握好两国关系正确方向，开辟中越全面战略合作伙伴关系新的前景。

陈大光则请王毅转达对习近平的亲切问候，并再次热烈祝贺中国全国“两会”成功召开。

陈大光表示，中国新一届政府成立伊始即派王毅访越，并出席大湄公河次区域经济合作领导人会议，体现了中方对越中关系的高度重视。

他指出，当前越中两党两国关系保持着积极发展，去年习近平对越南国事访问取得圆满成功，有力促进了两国政治互信和互利合作，使越中关系成为当前动荡复杂国际形势中的一个亮点。

陈大光表示，越方高度重视越中传统友谊，愿同中方各部门切实落实两党高层共识，加强两党治国理政经验交流，加强“一带一路”与“两廊一圈”对接，推进经贸和地方合作，使越中传统友谊更多开花结果。

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