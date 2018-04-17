杨振宁任西湖大学校董会名誉主席 施一公当选校长

中国民办研究型大学西湖大学日前在杭州召开了创校校董会第一次会议。会上，西湖大学第一届董事会正式成立，韩启德等21位候选人为首届校董会成员，由清华大学经济管理学院院长钱颖一担任校董会主席。现年96岁的中国科学院院士、世界着名物理学家杨振宁担任校董会名誉主席；清华大学原副校长、中科院院士施一公当选为首任校长。

澎湃新闻今天（17日）报道说，根据《西湖大学章程》，第一届校董会成员候选人由西湖教育基金会推荐、地方政府推荐、顾问委员会推荐、大学教职工代表大会选举、学生选举等程序产生。

会议通过决议，西湖大学创始捐赠人皆担任创校荣誉校董，包括腾讯公司董事会主席兼首席执行官（CEO）马化腾、万达集团董事长王健林等。会议任命刘旻昊为校董会秘书。

钱颖一在致辞中表示，西湖大学是中国高等教育改革创新的产物，是探索依靠社会力量举办研究型大学的尝试。根据章程，该校实行校董会领导下的校长负责制。

钱颖一提出三条建议：以制度为基础按规则办事；给校长最大的治校空间；给教师最大的治学自由。

钱颖一还宣布51岁的施一公为首任校长候选人。施一公在竞聘演讲中说：“人生为一件大事而来。西湖大学就是我生命中的这件大事，我已经做好准备，毫无保留地付出我的全部心力，以不忘初心、无问西东的务实态度，带着全社会、国家、政府和全体师生员工的重托，使西湖大学成为国家和民族的骄傲。”

随后，经校董会投票表决，施一公当选为首任校长。

施一公于2003年获得美国普林斯顿大学终身教职，成为该校分子生物学系最年轻的正教授。2008年，旅美18年的他突然选择回中国工作。今年1月初，他已请求辞去清华大学副校长职务。

会议还任命许田、仇旻为西湖大学副校长。

其中，许田于近日放弃了美国耶鲁大学终身教职，全职加入西湖大学。许田担任过15年的耶鲁大学遗传系副系主任以及11年的耶鲁大学校长顾问，曾长期参与科学管理和政策制定。

仇旻则在24岁获得了浙江大学理学博士学位，26岁获得瑞典皇家工学院博士学位并留校任教，34岁在该校获得终身正教授职位。在加入西湖大学前，仇旻为浙大现代光学仪器国家重点实验室主任、光电学院微纳光子学研究所所长。

另据中国新闻网报道，力争“五年比肩清华北大，15年媲美加州理工”的西湖大学备受关注，社会各界寄希望这所定位为“高起点、小而精”的大学，能够走出一条民办研究型大学的新路。

根据中国教育部函件，西湖大学定位于研究型高等学校，主要开展基础性、前沿科学技术研究，着重培养拔尖创新人才。学校从举办研究生教育起步，适时开展本科生教育，全日制在校生规模不超过5000人。

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