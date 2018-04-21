谈拜访马英九 侯友宜：他就像教授一样

中国国民党新北市长参选人侯友宜日前拜访台湾前总统马英九，他今天（21日）受访时表示，马英九就像教授一样，见面一个小时都在谈能源政策，并指马英九最近都在挂念着能源政策。他也表示，感谢马英九提供方向给他一些思考。

据联合新闻网报道，侯友宜今天前往被绿营视为大票昌的新北市三重区，且一连安排两场里长座谈会。

侯友宜说，经常到三重，与那里的里长都是很好的朋友；三重是很有感情的地方，和理长办座谈会，是希望看还有哪些事情可以做得更好。

先前民调中，侯友宜在三重区的民调输对手、绿营的苏贞昌约5%。对于安排三重拜访里长是否是要拼一下，侯友宜表示，任何地方都以市民需求为主。

侯友宜指出，三重市政做很多，但还有许多需要打拼；他会和里长、议员一起把三重建设做得更好。

总统府秘书长陈菊昨天指出，政务官辅选是天经地义，但罗智强当初辅选却遭民进党提告。对于这是否是双重标准，侯友宜说，欢迎陈菊参与辅选，但秘书长工作要以台湾所有民众的幸福福祉为主，很多事情以公事第一，并呼吁，不要老是把选举摆成第一个位置。

至于马英九是否愿意为他站台，侯友宜指出，对于每个愿意站出来为他加油打气的人，都非常感恩。

侯友宜表示，马英九乐于与他并肩作战，也希望很多人和他一起打这场选战。

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