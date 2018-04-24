蔡英文：今年8月公布首份反贪腐报告

台湾总统蔡英文今天表示，台湾持续从廉政面向着手，今年8月将公布第一份“国家反贪腐报告”，“会让世界看见，台湾落实廉能政府的执行力。”

据中时电子报报道，蔡英文今天接见“中美洲邦交国处理廉政事务机关首长及官员访问团”时强调，廉政工作是各国都必须面对的课题，期盼台湾廉政工作与司法改革的经验，能与中美洲各友邦国家的廉政经验互相交流，一起追求国家进步，并深化彼此间之情谊。

她说，廉政工作是各国都必须面对的课题，联合国对反贪腐也相当重视。台湾虽不是联合国正式成员，但落实廉能政府的决心不会输给任何一个国家。

“我们不但成立专责廉政机构─法务部廉政署，还主动通过‘联合国反贪腐公约施行法’”。她认为，一个国家投资环境的好坏与清廉程度有密切关连。因此，台湾持续从廉政面向着手，目的是为了提升台湾投资环境的吸引力。

根据“国际透明组织”公布的2017年清廉印象指数，台湾在全球180个国家及地区中排名第29名，蔡英文强调，这是过去10年来的最佳成绩，“但我们不会因此松懈”。今年8月，台湾将公布第一份“国家反贪腐报告”，并邀请国际专家学者参与审查。“我们会让世界看见，台湾落实廉能政府的执行力。”

蔡英文表示，最近两年，台湾也致力于推动司法改革。让司法回归“属于人民的司法”，建立能保障人权、能受到人民信任、同时便于人民使用的司法制度。期盼台湾的经验可以跟友邦经验互相对话，并且一起追求进步。

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