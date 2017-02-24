许文远：新马盼新隆高铁项目高速迈进

（联合早报网讯）新加坡—吉隆坡高速铁路项目发展逐步上轨道，基础建设统筹部长兼交通部长许文远今天在会见马国同僚及新委任的高铁项目联合发展伙伴后指出，各方决心让新隆高铁项目高速迈进，成功落实。

马来西亚首相署部长阿都拉曼达兰本周到访新加坡，许文远因此今早借机会到对方下榻的希尔顿酒店与他会面。他过后在面簿个人网页上指出，两人此次会面讨论了新隆高铁项目的进展，以及谈及新柔地铁系统。

新加坡和马来西亚政府本月16日刚把总值3485万元的联合发展伙伴（Joint Development Partner）合约颁发给由三家国际公司组成的财团，由该财团为高铁系统与营运提供项目管理支援和技术咨询。许文远同阿都拉曼达兰也与财团代表会面。

他指出，该团队将帮助新马双方准备接下来陆续将发布的招标文件。

他说：“团队知道我们双方政府都非常重视这个项目。我们是透过具竞争性的国际招标过程选出这个财团，他们过去管理过其他高铁工程，表现卓越。我们将致力让此次高铁项目高速迈进！”

组成财团的三家公司是WSP工程马来西亚私人有限公司、Mott MacDonald马来西亚私人有限公司和安永（Ernst & Young）咨询服务私人有限公司。