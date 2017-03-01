马善高：水的价格应反映其稀缺性

（联合早报网讯）政府必须为水正确定价，才能反映水资源的稀缺价值，并推动国人培养省水习惯。

环境及水源部长马善高今天在国会财政预算案辩论回应多名议员和民众对水费上调的关注时，强调水在我国的价值和重要性超乎任何商品。

他说，水是涉及国家安全的战略问题，因此政府在1997年调整水价时，就决定根据生产下一滴水的长期边际成本（long-term marginal cost）来制定水价。

当年新生水还不存在，水价基本是按照淡化海水的成本计算，而这项技术在当时是非常昂贵的。

马善高指出，由于我国在水科技方面的能力不断提升，生产水的成本在过去17年才能维持成本，不影响水价。“可是成本仍逐年上升，到了某个时间点，调整水价变得必要。”

他语重心长地说：“尽管我们在海水淡化厂和新生水厂已注入巨额投资，但事实是，我们仍然是一个“水供紧张”（water stress）的国家。”

马善高说，政府希望通过正确定价，人人能培养省水习惯，让省水成为“我们DNA的一部分”。

他说，水价调高后，水费将保持在多数家庭的每月家庭收入1％以内，多数国人还是能负担得起。

财政部长王瑞杰上月20日发布2017财政年预算案声明时，宣布政府今年7月分两次上调水价格，到了明年7月第二次上调时，国人和企业的水费将一共上调30％。

在所有家庭用户当中，75％的每月水费涨额将少于18元。四分之三的企业每月须缴付的水费则增加不超过25元。