南大与Schaeffler成立实验室 研发智能个人代步工具

(联合早报网讯)公众未来或将能够在本地使用配有智能行车器的电动踏板车和其他个人代步工具,在安全通行的情况下抵达目的地。

南洋理工大学与德国汽车和工业配件公司Schaeffler正式展开合作,在本地设立名为Schaeffler Hub for Advance REsearch at NTU(简称SHARE at NTU)的实验室,探讨个人代步工具和智能交通系统在本地的实用性。

双方今早签署合作协议,接下来三年将为实验室投入大约500万元资金展开研究和测试。

南大校务总监兼副校长 (研究)蓝钦扬教授指出,双方将在本地智慧国的愿景下探讨本地所面临的交通挑战。

他说:“南大在智能通行科技方面有精深的专业知识,在业界合作方面的记录也良好。我们希望能够通过与Schaeffler的合作,研发更安全和有效的创新个人通行方案,协助推动本地减少用车。”

Schaeffler今早也在现场展示公司新研发的个人代步工具,包括电动滑板车和名为“bio-hybrid”的微交通工具。双方将探讨如何提升这些代步工具的设计,以更好地配合本地交通环境和要求。

双方也将在南大现有的"智能通行科技测试平台"(NTU-NXP Smart Mobility Test-bed)项目下,将智能行车器等设备装置在个人代步工具上,在校园内展开测试。