政府加强管制会所老虎机运作

（联合早报网讯）政府将从三方面加强管制私人会所的老虎机运作，遍布全岛的非赌场老虎机未来两年可能少约三分之一，从目前的1900台减至不到1300台。所有会所从明年5月起也须执行禁门令，包括禁止受赌场禁门令约束的人玩老虎机。

内政部今天就会所老虎机的营业条例宣布三大加强监管的措施，包括设下更严格的老虎机准证资格、减少老虎机数量和公众接触老虎机的机会，以及设下更坚固的社会安全网。

目前持有准证的会所下来须遵照更严格的规定经营老虎机，否则得在明年4月30日停止老虎机运作。

根据现有条例，会所不能单独经营老虎机生意，在老虎机营运时间内，会所里必须有至少另两种设施供使用。

内政部长兼律政部长尚穆根在记者会上说，该局留意到一些会所不过是“空口承诺”而已，实际上是依赖老虎机为主要活动，偏离政府允许会所经营老虎机的初衷，即老虎机只能是会所众多社交和休闲选择中的辅助活动。

负责发放准证的警方今年较迟时候，将对所有持准证的会所展开评估。未来的准证申请和更新也须经过评估。

另外，当局未来两年将逐步减少个别会所的老虎机配额，并从今年11月起进一步限制能接触老虎机的条件。

例如只有入会满一年的21岁以上会员能玩老虎机，会员也不准偕宾客进场。目前满18岁的会员就能玩老虎机，而且每名会员最多可偕同两名宾客进场。

为了控制老虎机这个赌博途经对社会带来的潜在危害，所有会所从明年5月起必须执行自我禁门令，以及其他赌场禁门令的安排。

其他方面的保障措施，包括禁止老虎机室内提供提款和信用卡设施，以及禁止在会所范围内和互联网上宣传老虎机。

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