建国一代大使明年起推广乐龄支援网络

借助社区资源，为年长者提供援助的乐龄支援网络试验计划在建国一代办事处的支持及联合推行下，自去年启用以来取得良好进展，将从明年起扩大至全岛，惠及所有年长者。

李显龙总理今天在感谢建国一代大使的午宴上，宣布这项消息，并呼吁建国一代大使继续把触角伸向更多年长者。

李总理指出，建国一代大使这几年来不辞劳苦，熟记各项为年长者推出的援助配套内容，定期探访各个角落的年长者，以确保他们获得关怀。

他说：“（建国一代大使）展现爱心，获得年长者的信任。他们为这些年长者在需要帮助时给予如医疗等及时的援助，或者倾听他们的顾虑。”

乐龄支援网络（Community Network for Seniors）由卫生部、护联中心和建国一代办事处联合推行，在去年下半年推出时，在淡滨尼、蔡厝港和马林百列试跑。

去年底启动后已接触超过5万6000名年长者，并积极与社区基层组织举办各类运动和保健讲座等活动。

网络结合政府机构和社区伙伴资源，通过活跃乐龄、友伴服务（befriending）和关怀支援三方面照顾年长者。卫生部也和建国一代办事处合作，培训建国一代大使，让他们在接触年长居民的过程中找出需要帮助者。

明年起，全岛的建国一代将逐步受训，将乐龄支援网络推广至各个角落。

李总理说：“大使建国一代将有新任务，那就是把关怀带到年长者的门前，让他们可在社区各阶层的支援下，过着优雅的老年生活。”

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