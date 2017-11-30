政府明年起逐步为各种手术推出收费基准

一项新的手术费价目表最早将在明年出台，让医生在制定手术费时有依可循，病人在求医时心里也比较有底。

卫生部将在明年初委任独立委员会，料会从明年起逐步就各种手术费推出收费基准，希望提高医生收费的透明度，供病患求医与医疗业者制定收费时可参考。更长远的目标也是希望能有效管理医疗开销，进而推进我国的医疗可持续性。

这个收费基准（fee benchmarks）适用于公共医院和私人执业专科医生，供他们参考斟酌是否有必要调整各自的收费。预计外科手术列表中较常见的大小手术，会被纳入收费基准内，至于会不会包括牙科相关手术，目前还不得而知。

其实，早在1987年新加坡医药协会已为私人医生制订一套收费准则，作为他们向病人收取医疗费用的参考依据，同时也避免同行间在收费上出现恶性竞争。这套收费指导原则因抵触竞争法而在2007年遭废除。

随着医疗费不断上升，业内对于恢复收费准则呼声不断，事隔十年，卫生部决定“逆转”当年情况，推出收费基准，卫生部长颜金勇本周接受媒体采访时解释：“当年的收费指导原则之所以触犯竞争法是因为它是由医生自己设定，但我们将推出的收费基准是由卫生部委任独立委员会制定，因此不存在触犯竞争法。

“保险业者也能参考基准设计他们的产品，它也能作为新加坡医药理事会的参考标准，裁定个别医生、医院的收费是否合理。”

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