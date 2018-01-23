外交部吁国人避开马荣火山周遭地区

（早报讯）菲律宾吕宋岛著名旅游景点马荣火山可能在近期内爆发，我国外交部呼吁国人避免前往火山周遭地区。

外交部今天发旅游通知指出，菲律宾政府已将警戒级别从第三级提高到第四级，意即火山即将喷发。菲律宾火山学及地震学研究所也把火山周围8公里的范围列为危险区，呼吁公众提高警惕，避免进入危险区。数万名当地居民也在过去几天里紧急疏散。

我国外交部指出，火山爆发在即，国人如非必要，应避免前往受影响地区。外交部也劝请目前身处菲律宾阿尔拜省的国人密切关注形势发展，避开马荣火山与周遭地区。

“国人应采取一切预防措施确保自己的安全，同时密切留意新闻、听从当地机构的指示。火山爆发也可能影响航班，国人出行前也应该与航空公司进行确认。”

马荣火山位于首都马尼拉东南约330公里处的马荣火山，海拔约2400米，是菲律宾最活跃的火山之一。2014年，马荣火山曾有岩浆流出，当时紧急疏散多达6万3000人。

外交部呼吁前往菲律宾的国人通过网页https://eregister.mfa.gov.sg向外交部登记资料，以便当局在必要时联系。

急需领事援助的国人，可联络新加坡驻马尼拉大使馆（+63-2-8569922∕+63-917-860-4740）或外交部值勤室（6379-8800∕6379-8855）。

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