卖香烟给未满18岁者 10零售商烟草零售执照暂时吊牌

10家烟草零售商因出售香烟给未满18岁者，遭卫生科学局吊销烟草零售执照六个月。
卫生科学局今早（16日）发表文告说，所有10家商店并没有向购买香烟者要求查看任何证件。店家们声称在售卖香烟时，因忙着店里的生意，或是客人貌似已满18岁，所以没查看证件。
根据条例，向未满18者售卖烟草产品，初犯者可被罚款高达5000元，销烟草零售执照被吊销六个月。重犯者将可被罚款一万元，执照也会被撤销。
|店家
|店家地址
|Hao Mart
|坎贝拉连路第505座, #01-01, Montreal Spring
|M.R. Pasir Ris Minimart
|巴西立21街第230座, #01-44
|NYK Minimart
|实龙岗路上段第365B座, #01-1066
|Noor Supermart
|后港8道第468座, #01-1510
|Rasul Mini Mart
|勿洛水池路第108座, #01-K1
|Sai Mart
|德惠巷第144座, #01-201
|MCP Fairmart
|裕廊商业区路第135座, #03-317
|Chennai Store Pte. Ltd.
|裕廊西街第456座, #01-728A
|Hao Mart
|达曼裕廊塔景路第323座, #01-56
|Luck Seng Coffee Stall
|红山景第115座, #01-31
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