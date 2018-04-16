卖香烟给未满18岁者 10零售商烟草零售执照暂时吊牌

10家烟草零售商因出售香烟给未满18岁者，遭卫生科学局吊销烟草零售执照六个月。

卫生科学局今早（16日）发表文告说，所有10家商店并没有向购买香烟者要求查看任何证件。店家们声称在售卖香烟时，因忙着店里的生意，或是客人貌似已满18岁，所以没查看证件。

根据条例，向未满18者售卖烟草产品，初犯者可被罚款高达5000元，销烟草零售执照被吊销六个月。重犯者将可被罚款一万元，执照也会被撤销。

店家 店家地址 Hao Mart 坎贝拉连路第505座, #01-01, Montreal Spring M.R. Pasir Ris Minimart 巴西立21街第230座, #01-44 NYK Minimart 实龙岗路上段第365B座, #01-1066 Noor Supermart 后港8道第468座, #01-1510 Rasul Mini Mart 勿洛水池路第108座, #01-K1 Sai Mart 德惠巷第144座, #01-201 MCP Fairmart 裕廊商业区路第135座, #03-317 Chennai Store Pte. Ltd. 裕廊西街第456座, #01-728A Hao Mart 达曼裕廊塔景路第323座, #01-56 Luck Seng Coffee Stall 红山景第115座, #01-31

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