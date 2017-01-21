专家：美俄关系回暖期可能仅两年

（联合早报网讯）俄罗斯高等经济学院欧洲和国际问题综合研究中心副主任苏斯洛夫认为，新任美国总统特朗普为俄美关系带来的乐观时期，或许在几年后因两国在中国和伊朗问题上的分歧而结束。他指出，俄罗斯绝不会加入美国牵制中国的政策。

苏斯洛夫向卫星通讯社表示：“过去几年，俄美关系中最大的问题可能是美国坚持的政权更迭政策。”

他指出：“至少现在的特朗普政府，看起来不像是支持这一政策的政权……这一负面因素很可能会缓解，这将允许在叙利亚建立合作，落实明斯克协议。”

苏斯洛夫认为，莫斯科与华盛顿关系回暖时期可能约为两年。据他称，截至2018至2020年，美俄关系可能再度恶化。

专家认为，华盛顿对北京的对抗性政策，或许成为两国关系的考验。他说，俄方绝不会加入美国牵制中国的政策。

苏斯洛夫指出，几乎将伊朗视作中东地区头号敌人的美国新政府，可能对该国采取更加强硬的政策，而莫斯科则将伊朗当成合作伙伴和上海合作组织的潜在成员。他说：“特朗普政府，特别是如果其对伊朗采取更加强硬的政策，可能回到战略导弹防御系统的主张上，这或许摧毁国家间仅剩的军备管制。”

据苏斯洛夫推测：“由于这一系列问题，俄美关系将在特朗普任职期间遇到新的危机。”