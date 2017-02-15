英政府拒民众请愿首相称期待特朗普来访

（联合早报网讯） 英国政府14日正式拒绝了民众呼吁取消邀请美国总统特朗普访英的请愿，首相特雷莎·梅表示期待特朗普今年对英国进行访问。

英国外交部当天在议会请愿网站上发表声明说：“英国政府意识到许多签名者所表达的强烈意愿，但不支持这一请愿。”

声明说，首相访美期间代表英女王邀请特朗普今年对英国进行国事访问，邀请已被接受，但具体访问时间还没敲定。

英国首相府发言人表示，特雷莎·梅当天下午与特朗普通电话，探讨了包括贸易和安全在内的一系列问题，并讨论了特朗普即将对英国进行的访问。该发言人说：“首相说她期待今年晚些时候欢迎他（特朗普）来访。”

今年1月，特雷莎·梅在访美期间宣布，英女王伊丽莎白二世正式邀请特朗普今年下半年对英国进行国事访问，特朗普接受了邀请。但此后英国有超过185万人在议会请愿网站的一份请愿书上签字，呼吁取消英国对特朗普发出的访问邀请。

请愿书说，特朗普表现出的“对女性的厌恶与粗俗让他不配接受英女王夫妇的邀请前来访问”。同时，超过30万人在另一份请愿书上签字，呼吁英国应该邀请特朗普进行访问。

按照相关规定，一旦请愿人数超过10万，议会就应考虑对相关议题进行辩论。英国议会下院将于本月20日就以上两份请愿书进行辩论。

议会下院议长伯科6日曾表示，“强烈反对”特朗普在访英期间到英国议会发表演讲。伯科说，到英国议会演讲是一项“需要努力获得的荣誉”，而非“自动享有的权利”。

目前已有超过200名议员共同签署了一项动议，要求禁止特朗普在英国议会发表演讲。