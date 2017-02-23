粮农组织警告全球中长期粮食安全风险

（联合早报网讯） 联合国粮农组织22日发布报告指出，国际社会必须不断努力解决自然资源减少、不平等加剧、气候变化危害等重大挑战，否则全球粮食安全将面临巨大风险。

粮农组织在报告中指出，虽然成员国过去30年来在减少全球饥饿方面取得了实在和举世瞩目的进展，但许多地区粮食增产和经济增长以破坏自然环境为沉重代价。曾经覆盖地球的森林近一半已不复存在，地下水源正在迅速枯竭，生物多样性已被严重侵蚀。

粮农组织总干事达席尔瓦说：“如果这种趋势继续下去，将超出地球的承受能力。”

报告指出，到2050年，全球人口或将增至近百亿。在经济平缓增长的情况下，这一人口趋势将导致全球农产品需求增长50%。

与此同时，随着全球饮食结构的变化，更多的人将减少食用谷物，增加肉类、水果、蔬菜和加工食品的消费。这将进一步加剧多重压力，包括森林砍伐、土地退化和温室气体排放。

报告说，若不推动世界农业和粮食系统的投资和改造，到2030年，即可持续发展议程所确定的消除长期粮食不安全和营养不良状况的时间，仍将有许多人会挨饿。若不进一步努力促进扶贫发展，减少不平等和保护弱势人口，到2030年，将仍有超过6亿人吃不饱饭。事实上，目前的进展速度甚至不足以在2050年消除饥饿。

报告还说，全球主要作物的产量增长趋于平缓。据统计，自20世纪90年代以来，全球玉米、稻米和小麦产量的年均增长率总体上仅略高于1%。