全美机场将执行更严格摸身安检新规

（联合早报网讯）美国交通安全管理局（TSA）宣布，将逐步在美国各机场采取更严格摸身检查的新安检措施。

全美机场每天有超过200万人次接受TSA检查。直到上周，安检员还可以采用五种不同选项中的一种，对那些拒绝接受电子扫描的乘客进行搜身。但新的强化搜身检查将替换之前所有五种选项，成为标准化程序。

TSA官方网站指南指出，TSA的工作人员可以用手背轻拍乘客身体敏感部位。在有限情况下，可能需要使用手掌对乘客涉及敏感的身体部位进行检查，以确保排除威胁。敏感部位包括头巾、乳房、臀部和腹股沟等区域。新措施已由较小型机场开始执行，逐步过渡到全美。

按照规定，那些拒绝通过电子扫描机和金属探测器、或通过时引发了警报、亦或被嗅弹犬选出的乘客，都将同样接受严格的摸身检查。所有摸身检查将由与乘客同性别的工作人员完成，并由另一名同性别的安检员见证。

TSA公共事务经理梅南德兹说，今年2月20日的那一周，美国机场检测出79支枪械创下历史新高，其中21支枪已经上膛。新的轻拍搜身检查可提高检测出枪支和其他危险品的成功率，TSA不时调整措施是为满足不断变化的威胁、实现高水平的运输安全，预计新的搜身检查不会增加机场整体安检时间。

福克斯新闻指出，TSA这项新措施的出台，部分原因是该机构2015年内部调查显示：全美机场有数十次安检失误。卧底调查员携带模拟爆炸物和禁止的武器通过了安检，通过率达95%以上。此后，美国前国土安全部部长约翰逊要求TSA实施一系列行动来解决报告中的问题。