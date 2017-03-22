联合国：妥善处理废水能惠民利环境

（联合早报网讯）联合国在世界水日发布报告指出，各国政府应把来自家庭、工业和农业的废水视为重要的经济资源而不是问题。妥善让废水再生将有助于解决全球所面对的水资源、能源与营养短缺的问题。

联合国在3月22日的世界水日发布的世界水利报告中说。在全球范围内，八成以上的废水未经处理就排放到河流、湖泊与海洋之中，对生物健康和环境造成负面影响，在2012年，污水导致84万2000人死亡，其中约30万人是五岁以下的儿童。

拉丁美洲、亚洲和非洲的每三条河流当中，就有一条受动物或人体废物污染。这三大洲每年有350万人死于缺乏净水而致的疾病，比死于爱之病和车祸者的总和还要多。

法新社引述世界水资源理事会主席本尼迪托·布拉加（Benedito Braga）说：“绝对有必要加强水供安全保障，以克服气候变化和人类活动影响带来的挑战。”理事会由政府、协会和研究机构组成。

几十年来，人们对净水的需要已超过自然界将废水净化的速度，这导致一些地区面对饥饿、疾病、冲突和迁徙的问题。

目前，多达三分之二的人生活在一年至少有一个月水供不足的地区，这当中半数的人生活在在中国和印度。

按照目前的趋势，联合国环境计划署预期，到了2030年，工业、能源和预计会增加的十亿人口将会使水资源需求增加50％。

报告的统计数字显示，高收入的国家处理约70％的废水、中等收入国家处理38％、低收入国家只处理约8％的工业与城市废水。

报告的总编辑理查德·康纳（Richard Connor）说，除了建造废水处理厂的成本之外，人们认为污水恶心也是因素。他举例道，国际空间站已用同一水库的水用了十七年。他说：“早上是茶，下午成为尿，隔天早上，成了有人剃胡子时用的水。”

康纳在佩鲁贾（Perugia）通过电话向路透社记者指出，各国政府可考虑建设小规模的地方废水处理厂，而且，废水未必要净化为饮用水，可处理至能供农业、工业、电力厂冷却机器之用。废水中所含的磷（phosphorus）和硝酸盐（nitrate）等营养物质可以变成肥料，处理过的污泥可以变成沼气发电，供给污水处理厂能源或在市场销售。

长200页的报告建议各国采取“四管齐下”的策略让废水再生，除了减少源头的污染之外，也得着重于清除废水中的污染成分、重用废水以及提取水中有用之物质。

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