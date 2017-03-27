消息称：马国愿以三朝鲜人及金正男遗体换取九人自由

（联合早报网讯）马来西亚媒体探悉，根据马来西亚与朝鲜达成的协议，马来西亚政府将以三个朝鲜人的自由加一具尸体，换取九名仍被禁离开朝鲜的马来西亚人的安全。

《中国报》报道，金正男在马来西亚遇害45天后，双方终达成协议，为了救回九名滞留朝鲜的马来西亚公民，马方答应移交金正男遗体给朝方，同时允许三名被通缉的朝鲜涉案人物离境。

据悉，四名警官包星期天首度获准进入朝鲜大使馆，向匿藏大使馆内的三名朝鲜籍嫌犯录口供。他们在大使馆逗留超过两小时半才离开。

全国警察总长卡立早前告诉媒体，涉案的三名朝鲜男子目前仍在朝鲜大使馆内，包括高丽航空职员金旭日和大使馆二等秘书玄光城。

根据协议，金正男遗体今日傍晚6时由马航托运飞往中国北京，再转飞朝鲜平壤。不过这项安排突然临时变卦，当局决定将遗体送返吉隆坡中央医院存放。昨日，警方、卫生部官员和殡葬业者移出金正男遗体，安放在吉隆坡蕉赖一间棺材店。

医院职员原本在遗体领出后，拆除停尸房外让记者等候的帐篷，但今日下午5时又重新将帐篷搭回去。

卫生部长苏巴玛廉今日告诉媒体，金正男遗体仍留在马来西亚。“卫生部的法医团队将检视金正男遗体状况，以决定是否进行另一轮防腐程序。至于遗体是否将在明日（周二）运出，将有待內政部与外交部指示。”

朝鲜最高领导人金正恩兄长金正男2月13日上午9时许在吉隆坡第二国际机场大厅遭两名女子以VX神经毒剂袭击丧命。

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