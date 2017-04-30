全美大游行抗议特朗普环保政策

（联合早报网讯）美国全国各地数以万计的群众周六趁着总统特朗普就职100天，上街游行抗议政府在气候变化问题上的态度，要求白宫立即采取行动，推动环保，拯救地球。

据星岛日报报道，单是在首都华盛顿，估计便最少有1万5千人参加示威，宾夕法尼亚大道挤得水泄不通。示威者一直游行到白宫，把白宫包围。

这次活动名为“人民气候大游行”。各大城市的群众分别冒着雨、雪或酷热的天气，上街表达诉求及表达对特朗普政府的不满。华盛顿的气候上升至摄氏30度以来，许多人汗流浃背，但仍坚持游行。白宫周围都挤满了人，但特朗普当时不在白宫内，而是去了宾夕法尼亚州与支持者见面。

去年参选期间，特朗普曾经发表言论，指全球气候出现变化的说法是假的，又矢言要美国退出巴黎气候协定，以保障美国经济利益。

示威者高举各式各样的横额和标语，又高叫口号，抗议特朗普在环保问题上的立场，又对他逐步废除前总统奥巴马在位期间推行的环保政策和措施，感到愤怒。

特朗普上月签署行政命令，放宽针对洁净煤、页岩气等企业的监管，促进能源行业发展和就业机会。本月美国有民调显示，近六成受访民众认为，保护环境比提高能源生产更重要。

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