婚礼变丧礼 印度一房屋坍塌24人死

（联合早报网讯） 印度西部发生房屋坍塌惨剧，拉贾斯坦邦珀勒德布尔地区一所房屋在举办婚礼的时候突然坍塌，造成24人丧命，其中四名死者是小孩。
事故发生时当地正下着暴雨，造成房屋一面墙完全坍塌。
珀勒德布尔警察总监说：“婚礼现场的一面墙和连接的铁棚因为大雨而坍塌。”
他透露，除了24名死者外，还有26人受伤，其中15人伤势严重。
拉贾斯坦邦首席部长拉吉对遇难者表示哀悼，并要求有关部门积极救治伤员，妥善处理善后事宜。
印度房屋倒塌事故时有发生，房屋老旧、天气恶劣、施工不规范等是引发事故的主要原因。
（联合早报网讯） 印度西部发生房屋坍塌惨剧，拉贾斯坦邦珀勒德布尔地区一所房屋在举办婚礼的时候突然坍塌，造成24人丧命，其中四名死者是小孩。
事故发生时当地正下着暴雨，造成房屋一面墙完全坍塌。
珀勒德布尔警察总监说：“婚礼现场的一面墙和连接的铁棚因为大雨而坍塌。”
他透露，除了24名死者外，还有26人受伤，其中15人伤势严重。
拉贾斯坦邦首席部长拉吉对遇难者表示哀悼，并要求有关部门积极救治伤员，妥善处理善后事宜。
印度房屋倒塌事故时有发生，房屋老旧、天气恶劣、施工不规范等是引发事故的主要原因。
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