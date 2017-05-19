深陷封口费丑闻巴西总统坚称不辞职

（联合早报网讯） 巴西总统特梅尔18日下午发表讲话，重申他没有向前众议长库尼亚支付封口费，强调自己不会辞职，并希望对这一事件进行彻底调查。

据巴西媒体17日披露，巴西肉类生产加工企业JBS集团负责人巴蒂斯塔向司法部门交出了一段今年3月录下的与特梅尔谈话录音，录音内容显示特梅尔要求这家企业继续向已经入狱的库尼亚每月支付一定费用作为封口费。巴西联邦最高法院18日正式接受检察院请求，开始对特梅尔进行调查。

特梅尔在讲话中说：“在最高法院，我将证明我没有参与这些事件。我不会辞职，我知道自己做了什么，我要求彻底调查这一事件，向巴西人民澄清事实。”

特梅尔表示，目前通货膨胀率、失业率等经济指数都呈好转趋势，但JBS负责人的供词却让政府经历困难，如果自己辞职，“所有将国家从经济衰退危机中拯救出来的努力都将成为徒劳”。

巴西总统府当地时间17日晚间发表声明，承认特梅尔确实与巴蒂斯塔在今年3月有过一次会面，但没有说过不符合总统身份的话。

虽然特梅尔宣布自己不会辞职，但城市部长阿拉乌若和文化部长弗雷里都表示，将从特梅尔政府辞职。

库尼亚与特梅尔都属巴西民主运动党，库尼亚是去年罗塞夫总统弹劾案的主要推手。罗塞夫被弹劾后，特梅尔就任总统。去年10月，库尼亚因腐败罪被捕入狱，他曾多次表示，一旦他向司法机构作证，包括特梅尔在内的多名政府领导人将难逃其咎。

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