世越号内一颗牙齿确认属失踪女生

（联合早报网讯）韩国海洋水产部在世越号船体内寻获的遗骨，其中一颗牙齿经DNA检测，确认属于一名失踪女生。

《星岛日报》报道，韩国当局19日证实一颗牙齿是属于17岁失踪女生许多允（音译），她的牙齿是在世越号船体第三层被发现，为首名确认身份的失踪学生。

她的父亲受访时说，数日前梦到女儿，见到她微笑，“我紧紧抓住她的手并抱住她，今天她终于回来了”。

当局早前化验一块骸骨，证实来自另一名失踪者——檀园高中老师高昌锡（音译）。

世越号客轮沉没事故发生于2014年4月16日，有295人遇难，九人失踪。

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